Una città dell Emilia Romagna

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una città dell Emilia Romagna' è 'Forlì'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORLÌ

Perché la soluzione è Forlì? Forlì è una città dell'Emilia Romagna ricca di storia e cultura, conosciuta per il suo patrimonio artistico e architettonico. Situata nella pianura padana, offre un ricco patrimonio di monumenti, musei e piazze vivaci, che riflettono l'importanza storica e culturale del territorio. La città è anche un centro economico e commerciale, con un tessuto urbano che combina tradizione e modernità. Forlì rappresenta un punto di riferimento importante nella regione, attirando visitatori e residenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una città dell Emilia Romagna". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una città dell Emilia Romagna nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Forlì

Se la definizione "Una città dell Emilia Romagna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una città dell Emilia Romagna" conferma che la soluzione 'Forlì' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Forlì

F Firenze O Otranto R Roma L Livorno Ì -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una città dell Emilia Romagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Forlì' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tra Faenza e CesenaTra Cesena e FaenzaFu signoria degli OrdelaffiCittà dell Emilia-Romagna nota per il prosciuttoCittà dell Emilia Romagna famosa per il formaggioI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaOspitano il GP dell Emilia-RomagnaNon fa molta strada per assistere al GP dell Emilia-Romagna