La Soluzione ♚ Fu signoria degli Ordelaffi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Fu signoria degli Ordelaffi. FORLÌ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fu signoria degli ordelaffi: Forlì (AFI: /for'li/ , Furlè in romagnolo) è un comune italiano di 116 509 abitanti, capoluogo della provincia di Forlì-Cesena insieme a Cesena, in Emilia-Romagna. È sede vescovile della diocesi di Forlì-Bertinoro. È stata, fin dall'inizio del Regno d'Italia, capoluogo, insieme a Cesena, della provincia di Forlì; dopo il distacco da questa del comprensorio di Rimini, divenuto provincia autonoma nel 1992, il territorio rimanente ha preso la nuova denominazione di provincia di Forlì-Cesena. La città, fondata secondo la tradizione nel 188 a.C., nel 2012-2013 ha festeggiato i suoi 22 secoli di vita. Lo storico Sigismondo Marchesi, comunque, ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Forlì (AFI: /for'li/ , Furlè in romagnolo) è un comune italiano di 116 509 abitanti, capoluogo della provincia di Forlì-Cesena insieme a Cesena, in Emilia-Romagna. È sede vescovile della diocesi di Forlì-Bertinoro. È stata, fin dall'inizio del Regno d'Italia, capoluogo, insieme a Cesena, della provincia di Forlì; dopo il distacco da questa del comprensorio di Rimini, divenuto provincia autonoma nel 1992, il territorio rimanente ha preso la nuova denominazione di provincia di Forlì-Cesena. La città, fondata secondo la tradizione nel 188 a.C., nel 2012-2013 ha festeggiato i suoi 22 secoli di vita. Lo storico Sigismondo Marchesi, comunque, ... Forlì ( approfondimento) (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia di Forlì-Cesena della regione Emilia-Romagna in Italia, in particolare città centrale della Romagna Sillabazione Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione Dal Latino Forum Livii (Foro di Livio), in quanto città di fondazione romana

FORLÌ

