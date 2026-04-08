I diritti tutelati dagli Stati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I diritti tutelati dagli Stati' è 'Umani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UMANI

Perché la soluzione è Umani? Gli umani sono individui riconosciuti come soggetti di diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a tutelare. Questi diritti comprendono libertà personali, uguaglianza, diritto alla vita e alla sicurezza, e sono essenziali per garantire una vita dignitosa a ogni persona. La tutela degli umani si manifesta attraverso leggi e norme che impediscono discriminazioni e abusi, promuovendo un equilibrio tra libertà individuale e responsabilità collettiva. La protezione degli umani rappresenta un principio universale condiviso a livello internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I diritti tutelati dagli Stati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I diritti tutelati dagli Stati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Umani

Questa pagina è dedicata alla definizione "I diritti tutelati dagli Stati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I diritti tutelati dagli Stati" conferma che la soluzione 'Umani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Umani

U Udine M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I diritti tutelati dagli Stati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Umani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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