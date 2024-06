L uguaglianza di diritti e di doveri

: La parità dello zero è una nozione matematica caratterizzata, nonostante la sua semplicità, da limitata consapevolezza nella popolazione delle società occidentali, dovuta a bias cognitivo e spesso a fraintendimenti del concetto nel percorso di istruzione scolastica inferiore. Lo zero è infatti un numero pari in quanto ne soddisfa banalmente la definizione, essendo un multiplo intero di 2 dato dal fatto che 0 × 2 = 0.

Italiano: Sostantivo: parità ( approfondimento) f inv . (matematica) (economia) (statistica) rapporto di uguaglianza tra due variabili. (sport) punteggio pari. (fisica) proprietà di un evento di ripetersi senza cambiamenti dopo un'inversione delle sue coordinate nello spazio. Sillabazione: pa | ri | tà. Pronuncia: IPA: /pari'ta/ . Etimologia / Derivazione: dal latino paritas che deriva da par cioè "pari" .