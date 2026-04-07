Vi regnò Caterina Cornaro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi regnò Caterina Cornaro' è 'Cipro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIPRO

Perché la soluzione è Cipro? Cipro è un'isola del Mediterraneo che ha avuto un ruolo storico importante grazie alla presenza di figure come Caterina Cornaro, che regnò su di essa nel XV secolo. La sovrana veneziana esercitò il suo potere sull'isola, influenzando la sua storia e il suo sviluppo culturale. La sua dominazione rappresenta un periodo di particolare rilevanza, segnato da cambiamenti politici e sociali che ancora oggi sono ricordati nella memoria collettiva. La presenza di Caterina Cornaro ha lasciato un'impronta indelebile sulla regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi regnò Caterina Cornaro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vi regnò Caterina Cornaro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cipro

La definizione "Vi regnò Caterina Cornaro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi regnò Caterina Cornaro" conferma che la soluzione 'Cipro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cipro

C Como I Imola P Padova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi regnò Caterina Cornaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cipro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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