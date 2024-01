La definizione e la soluzione di: Il regno di Caterina Cornaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Cipro ( AFI : /'ipro/; p in greco, Kibris in turco), ufficialmente Repubblica di Cipro, è uno stato insulare del Mediterraneo orientale. È uno stato membro dell'Unione europea dal 1º maggio 2004 e del Commonwealth dal 13 marzo 1961.

Estende de iure la sua sovranità su tutta l'isola di Cipro (terza isola per estensione del Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna) e sulle acque circostanti, tranne che su due piccole aree, Akrotiri e Dhekelia, che, al momento dell'indipendenza, sono rimaste al Regno Unito come basi militari sovrane. Cipro è tuttavia divisa de facto in due parti separate dalla cosiddetta linea verde: l'area sotto il controllo effettivo della Repubblica di Cipro, che comprende circa il 59% della superficie dell'isola, e la zona occupata nel 1974 dalla Turchia al nord, successivamente autoproclamatasi Repubblica Turca di Cipro del Nord, che copre circa il 36% della superficie dell'isola ed è riconosciuta dalla sola Turchia.

È situata a sud della penisola anatolica (70 km) e a ovest della costa del Vicino Oriente (100 km).

Italiano

Nome proprio

Cipro ( approfondimento)

(geografia) isola del Mediterraneo orientale che ha come capitale Nicosia e come moneta ufficiale l'euro a Cipro la moneta in vigore è l'euro

Sillabazione

Cì | pro

Pronuncia

IPA: /'tipro/

Etimologia / Derivazione

deriva dal greco Kúpros

Parole derivate

cipriota

Iperonimi