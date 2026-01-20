Tipo di scheda contenente i dati personali

SOLUZIONE: ANAGRAFICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di scheda contenente i dati personali" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di scheda contenente i dati personali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Anagrafica? Un'ANAGRAFICA è una scheda che raccoglie informazioni personali di una persona, come nome, data di nascita e indirizzo. Serve a identificare e distinguere un individuo in vari contesti, come scuole, uffici pubblici o aziende. Questa raccolta di dati permette di avere una panoramica delle caratteristiche di una persona per scopi amministrativi e di gestione. È uno strumento fondamentale per organizzare e mantenere aggiornate le informazioni di chiunque.

Quando la definizione "Tipo di scheda contenente i dati personali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di scheda contenente i dati personali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Anagrafica:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di scheda contenente i dati personali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

