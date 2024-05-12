Il vecchio continente
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SOLUZIONE: EUROPA
Perchè la soluzione è Europa? L'Europa è un continente ricco di storia e culture diverse, con paesaggi che spaziano dalle montagne alle coste. È un luogo dove tradizioni antiche convivono con innovazioni moderne, creando un mosaico unico che affascina chiunque lo visiti o lo conosca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il vecchio continente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Europa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il vecchio continente
- Risposta: EUROPA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Europa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il vecchio continente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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