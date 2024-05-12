Il vecchio continente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il vecchio continente' è 'Europa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EUROPA

Perchè la soluzione è Europa? L'Europa è un continente ricco di storia e culture diverse, con paesaggi che spaziano dalle montagne alle coste. È un luogo dove tradizioni antiche convivono con innovazioni moderne, creando un mosaico unico che affascina chiunque lo visiti o lo conosca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il vecchio continente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Europa

Quando la definizione "Il vecchio continente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Europa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il vecchio continente

Il vecchio continente Risposta: EUROPA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli U Udine R Roma O Otranto P Padova A Ancona

La soluzione 'Europa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il vecchio continente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.