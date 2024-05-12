Il vecchio continente

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il vecchio continente' è 'Europa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EUROPA

Perchè la soluzione è Europa? L'Europa è un continente ricco di storia e culture diverse, con paesaggi che spaziano dalle montagne alle coste. È un luogo dove tradizioni antiche convivono con innovazioni moderne, creando un mosaico unico che affascina chiunque lo visiti o lo conosca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Europa'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il vecchio continente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Europa

Quando la definizione "Il vecchio continente" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Europa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il vecchio continente
  • Risposta: EUROPA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: E_____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli
U Udine
R Roma
O Otranto
P Padova
A Ancona

La soluzione 'Europa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il vecchio continente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il cosiddetto vecchio continente Gli abitanti del Vecchio Continente Un comitato per l energia nel Vecchio Continente sigla Uno del Vecchio Continente Abitanti del vecchio continente 

Altre definizioni collegate

Con vecchio: Vecchio in UK 

Con continente: Il continente col Polo Sud 