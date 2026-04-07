Gestiva il Totip

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gestiva il Totip' è 'Sisal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SISAL

Perché la soluzione è Sisal? Sisal è un'azienda italiana che ha rivoluzionato il mondo del gioco e delle scommesse, gestendo in modo innovativo il Totip, uno dei primi sistemi di lotteria a totali predefiniti. La sua attività si è concentrata sulla gestione di terminali e servizi di gioco, contribuendo alla diffusione del gioco d'azzardo legale nel paese. La sua presenza ha permesso di organizzare e controllare le operazioni in modo efficiente, garantendo trasparenza e sicurezza ai partecipanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gestiva il Totip". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gestiva il Totip nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sisal

In presenza della definizione "Gestiva il Totip", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gestiva il Totip" conferma che la soluzione 'Sisal' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sisal

S Savona I Imola S Savona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gestiva il Totip" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sisal' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Allenarsi saltuariamenteFibra tessileGestisce il TotocalcioSocietà che gestiva la riscossione dei tributiLa gestiva il maggiordomoGestiva fondi comuni dello Stato siglaEra il premio di prima categoria al TotipGestiva la propaganda fascista