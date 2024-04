La Soluzione ♚ La gestiva il maggiordomo La definizione e la soluzione di 7 lettere: La gestiva il maggiordomo. SERVITÙ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La gestiva il maggiordomo: La servitù della gleba (già colonato in epoca romana) era una figura giuridica molto diffusa nel Medioevo, che legava il contadino a un determinato terreno (la gleba, in latino propriamente "zolla [di terra]"). Una figura giuridicamente complessa, che si colloca a metà tra lo schiavo e l'uomo libero. Sostantivo Significato e Curiosità su: La servitù della gleba (già colonato in epoca romana) era una figura giuridica molto diffusa nel Medioevo, che legava il contadino a un determinato terreno (la gleba, in latino propriamente "zolla [di terra]"). Una figura giuridicamente complessa, che si colloca a metà tra lo schiavo e l'uomo libero. servitù f sing condizione servile insieme di coloro che sono al servizio privato di qualcuno; in particolare, coloro che prestano la propria opera presso una famiglia per il disbrigo dei lavori domestici restrizioni alla libertà di uso di porzioni di territorio imposte da necessità collettive, sociali o militari, o individuali, diritti di uso o di accesso, tutelate dalla legge del luogo Sillabazione ser | vi | tù Etimologia / Derivazione dal latino servitus cioè "schiavitù" Altre Definizioni con servitù; gestiva; maggiordomo; La indossava il maggiordomo; Cosi il maggiordomo si rivolge al Pari inglese; Cerca altre soluzioni cruciverba

SERVITÙ

