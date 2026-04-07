Colpito da follia
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpito da follia' è 'Mentecatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MENTECATTO
Perché la soluzione è Mentecatto? Il termine mentecatto descrive una persona che si comporta in modo insensato o irrazionale, spesso a causa di una condizione mentale alterata. Questa parola si collega strettamente a un senso di follia o squilibrio psicologico, suggerendo una mente che non funziona correttamente. La sua origine antica evidenzia come nel tempo sia stato usato per indicare chi è stato colpito da follia, manifestando comportamenti sconnessi o privi di ragione. La definizione si riferisce quindi a una condizione di alterata lucidità mentale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpito da follia". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Colpito da follia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mentecatto
La definizione "Colpito da follia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpito da follia" conferma che la soluzione 'Mentecatto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Mentecatto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpito da follia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mentecatto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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