Colpito da follia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpito da follia' è 'Mentecatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MENTECATTO

Perché la soluzione è Mentecatto? Il termine mentecatto descrive una persona che si comporta in modo insensato o irrazionale, spesso a causa di una condizione mentale alterata. Questa parola si collega strettamente a un senso di follia o squilibrio psicologico, suggerendo una mente che non funziona correttamente. La sua origine antica evidenzia come nel tempo sia stato usato per indicare chi è stato colpito da follia, manifestando comportamenti sconnessi o privi di ragione. La definizione si riferisce quindi a una condizione di alterata lucidità mentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpito da follia". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Colpito da follia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mentecatto

La definizione "Colpito da follia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpito da follia" conferma che la soluzione 'Mentecatto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mentecatto

M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli C Como A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpito da follia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mentecatto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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