C è anche quella del Bambin Gesù

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'C è anche quella del Bambin Gesù' è 'Santa Teresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTA TERESA

Perché la soluzione è Santa Teresa? Santa Teresa è conosciuta come la fondatrice delle Carmelitane Scalze e una delle figure più importanti della spiritualità cattolica. La sua presenza nella storia religiosa si identifica con un cammino di fede intenso e di amore verso Dio, che ha ispirato molte persone a seguire un percorso di devozione e umiltà. La sua vita è stata un esempio di dedizione e di preghiera, e il suo nome è associato a una spiritualità profonda e a un impegno nel servizio agli altri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è anche quella del Bambin Gesù". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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C è anche quella del Bambin Gesù nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Santa Teresa

La soluzione associata alla definizione "C è anche quella del Bambin Gesù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è anche quella del Bambin Gesù" conferma che la soluzione 'Santa Teresa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Santa Teresa

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona T Torino E Empoli R Roma E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è anche quella del Bambin Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Teresa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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