È nota quella di Gallura. SANTA TERESA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu [a'z 'gnd bja'diu], per la Chiesa cattolica Santa Teresa di Calcutta per il culto tributatole, e spesso nota semplicemente come Madre Teresa (Skopje, 26 agosto 1910 – Calcutta, 5 settembre 1997), è stata una religiosa albanese naturalizzata indiana di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della carità. Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al mondo e le ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Nobel per la pace nel 1979. È stata proclamata beata da papa ...

iconografia ( approfondimento) f sing(pl.: iconografie)

(storia) (arte) ramo della storia dell'arte che si occupa della descrizione delle immagini presenti in un'opera d'arte e della loro interpretazione l'iconografia mariana è molto diffusa

l'iconografia medievale insieme di motivi e criteri caratteristici di un'immagine, dal punto di vista della civiltà di provenienza

Sillabazione

i | co | no | gra | fì | a

Pronuncia

IPA: /ikonogra'fia/

Etimologia / Derivazione

dal greco eaa cioè "descrizione di immagini", formato da e - cioè "immagine" e -grafia

Parole derivate

iconografo, iconografico

Termini correlati