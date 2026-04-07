Accompagna il presidente del Consiglio
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Accompagna il presidente del Consiglio' è 'Scorta Ministeriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCORTA MINISTERIALE
Perché la soluzione è Scorta Ministeriale? La scorta ministeriale rappresenta un insieme di agenti e mezzi dedicati alla protezione del presidente del Consiglio durante spostamenti ufficiali e incontri pubblici. Essa si occupa di garantire la sicurezza e prevenire eventuali minacce, assicurando che il capo del governo possa svolgere le proprie funzioni senza timori. La presenza di questa scorta è fondamentale per la tutela delle figure di massimo governo, assicurando un ambiente sicuro e controllato in ogni circostanza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Accompagna il presidente del Consiglio nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Scorta Ministeriale
Se la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accompagna il presidente del Consiglio" conferma che la soluzione 'Scorta Ministeriale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 18 lettere della soluzione Scorta Ministeriale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scorta Ministeriale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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