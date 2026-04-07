Accompagna il presidente del Consiglio

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Accompagna il presidente del Consiglio' è 'Scorta Ministeriale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCORTA MINISTERIALE

Perché la soluzione è Scorta Ministeriale? La scorta ministeriale rappresenta un insieme di agenti e mezzi dedicati alla protezione del presidente del Consiglio durante spostamenti ufficiali e incontri pubblici. Essa si occupa di garantire la sicurezza e prevenire eventuali minacce, assicurando che il capo del governo possa svolgere le proprie funzioni senza timori. La presenza di questa scorta è fondamentale per la tutela delle figure di massimo governo, assicurando un ambiente sicuro e controllato in ogni circostanza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Accompagna il presidente del Consiglio nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Scorta Ministeriale

Se la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accompagna il presidente del Consiglio" conferma che la soluzione 'Scorta Ministeriale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Scorta Ministeriale

S Savona C Como O Otranto R Roma T Torino A Ancona M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accompagna il presidente del Consiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scorta Ministeriale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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