Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi' è 'Faro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FARO
Perché la soluzione è Faro? Un faro è una sorgente luminosa posizionata sulla terraferma o su un isolotto, progettata per segnalare la presenza di coste, scogli o insenature pericolose. La sua luce, visibile a lunga distanza, funge da guida per le navi, aiutandole a evitare ostacoli e a mantenere la rotta corretta durante il viaggio. La presenza di un faro è essenziale per la sicurezza in mare e rappresenta un punto di riferimento visivo fondamentale per i naviganti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Faro
La definizione "Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi" conferma che la soluzione 'Faro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Faro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fonte luminosa sulla terraferma che guida le navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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