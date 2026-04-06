Esigua modica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Esigua modica' è 'Poca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POCA

Perché la soluzione è Poca? La parola POCA si riferisce a qualcosa che è presente in quantità molto limitata o insufficiente. Questo termine è spesso utilizzato per descrivere risorse, elementi o attributi che risultano esigui rispetto alle necessità o alle aspettative. Quando si parla di una quantità modica, si indica che si tratta di una porzione ridotta o di una presenza minima. La scelta di questa parola permette di sottolineare la scarsa ampiezza di ciò di cui si discute, evidenziando la sua esiguità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esigua modica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Esigua modica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poca

Se la definizione "Esigua modica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esigua modica" conferma che la soluzione 'Poca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Poca

P Padova O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esigua modica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Poca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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