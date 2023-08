La zona della Sicilia con Modica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona della Sicilia con Modica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il "ragusano" è un termine che si riferisce alla zona geografica della provincia di Ragusa, situata nella Sicilia sud-orientale. Questa regione è caratterizzata da una ricca storia e da affascinanti città come Modica, Ragusa Ibla e Scicli. Il ragusano è celebre per la sua architettura barocca, patrimonio mondiale dell'UNESCO, caratterizzata da intricati dettagli ornamentali. Oltre al patrimonio culturale, il ragusano è noto per la sua prelibata cucina, che include prelibatezze come il cioccolato di Modica e piatti tradizionali. Questa zona è una gemma della Sicilia, combinando storia, arte, paesaggi suggestivi e un'esperienza culinaria unica.

