Vengono servite a tavola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vengono servite a tavola' è 'Portate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTATE

Perché la soluzione è Portate? Le portate sono le diverse pietanze che vengono servite a tavola durante un pasto. Ogni portata ha uno scopo preciso e contribuisce a creare un'esperienza culinaria completa, partendo dagli antipasti fino ai dolci. La loro varietà permette di soddisfare i gusti di tutti gli ospiti e di accompagnare ogni fase del pasto in modo armonioso. La cura nella presentazione e nella scelta delle portate riflette l'attenzione del ristorante o del cuoco verso i commensali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono servite a tavola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vengono servite a tavola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Portate

Per risolvere la definizione "Vengono servite a tavola", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono servite a tavola" conferma che la soluzione 'Portate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Portate

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono servite a tavola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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