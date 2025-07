Movimento che si fa con un auto per parcheggiare nei cruciverba: la soluzione è Manovra

MANOVRA

Curiosità e Significato di Manovra

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Manovra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manovra? Una manovra è un'azione che si compie con un veicolo o altro mezzo per cambiare direzione, parcheggiare o sistemare qualcosa. Nel contesto dell’auto, si tratta di tutte le mosse necessarie per entrare o uscire da un parcheggio, come sterzare, frenare o accelerare in modo controllato. È un gesto quotidiano che richiede attenzione e precisione per evitare incidenti e parcheggiare correttamente.

Come si scrive la soluzione Manovra

Hai davanti la definizione "Movimento che si fa con un auto per parcheggiare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

V Venezia

R Roma

A Ancona

