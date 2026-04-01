Sigla da Porsche Carrera

Paola Cammarota | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Sigla da Porsche Carrera' è 'Gts'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GTS

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Sigla da Porsche Carrera nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gts

Quando la definizione "Sigla da Porsche Carrera" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gts'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sigla da Porsche Carrera
  • Risposta: GTS
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: G__
  • Inizia con: G
  • Finisce con: S

Le 3 lettere della soluzione

G Genova
T Torino
S Savona

La soluzione 'Gts' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sigla da Porsche Carrera". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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