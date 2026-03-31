Lo sono i climi come quello mediterraneo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sono i climi come quello mediterraneo' è 'Subtropicali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUBTROPICALI

Perché la soluzione è Subtropicali? I climi subtropicali sono caratterizzati da estati calde e umide e inverni miti, con temperature che raramente scendono sotto lo zero. Si trovano principalmente nelle zone prossime ai tropici, ma con variazioni che permettono una vegetazione rigogliosa e una lunga stagione di crescita. Questa tipologia climatica si manifesta in aree dove l'influenza dei mari e delle correnti oceaniche modera le escursioni termiche. La presenza di questa voce indica un clima con caratteristiche intermedie tra temperato e tropicale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo sono i climi come quello mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Subtropicali

Per risolvere la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i climi come quello mediterraneo" conferma che la soluzione 'Subtropicali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Subtropicali

S Savona U Udine B Bologna T Torino R Roma O Otranto P Padova I Imola C Como A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Subtropicali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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