Lo sono i climi come quello mediterraneo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sono i climi come quello mediterraneo' è 'Subtropicali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SUBTROPICALI
Perché la soluzione è Subtropicali? I climi subtropicali sono caratterizzati da estati calde e umide e inverni miti, con temperature che raramente scendono sotto lo zero. Si trovano principalmente nelle zone prossime ai tropici, ma con variazioni che permettono una vegetazione rigogliosa e una lunga stagione di crescita. Questa tipologia climatica si manifesta in aree dove l'influenza dei mari e delle correnti oceaniche modera le escursioni termiche. La presenza di questa voce indica un clima con caratteristiche intermedie tra temperato e tropicale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Lo sono i climi come quello mediterraneo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Subtropicali
Per risolvere la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i climi come quello mediterraneo" conferma che la soluzione 'Subtropicali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Subtropicali
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i climi come quello mediterraneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Subtropicali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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