Ricevuto ingiustamente

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ricevuto ingiustamente' è 'Immeritato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMERITATO

Perché la soluzione è Immeritato? La parola IMMERITATO si riferisce a qualcosa che si riceve senza averne diritto o merito, spesso in modo ingiusto o inaspettato. Quando si ottiene un beneficio, un riconoscimento o una condanna che non sono stati meritati, si può dire che si tratta di un evento immeritato. Questa espressione sottolinea l'assenza di giustizia o di giusta causa nel riconoscimento di un risultato o di una pena. La percezione di ingiustizia accompagna spesso situazioni di IMMERITATO.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricevuto ingiustamente". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ricevuto ingiustamente nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Immeritato

In presenza della definizione "Ricevuto ingiustamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricevuto ingiustamente" conferma che la soluzione 'Immeritato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Immeritato

I Imola M Milano M Milano E Empoli R Roma I Imola T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricevuto ingiustamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Immeritato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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