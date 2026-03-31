Ricevuto ingiustamente
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ricevuto ingiustamente' è 'Immeritato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMMERITATO
Perché la soluzione è Immeritato? La parola IMMERITATO si riferisce a qualcosa che si riceve senza averne diritto o merito, spesso in modo ingiusto o inaspettato. Quando si ottiene un beneficio, un riconoscimento o una condanna che non sono stati meritati, si può dire che si tratta di un evento immeritato. Questa espressione sottolinea l'assenza di giustizia o di giusta causa nel riconoscimento di un risultato o di una pena. La percezione di ingiustizia accompagna spesso situazioni di IMMERITATO.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricevuto ingiustamente". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Ricevuto ingiustamente nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Immeritato
In presenza della definizione "Ricevuto ingiustamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricevuto ingiustamente" conferma che la soluzione 'Immeritato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Immeritato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricevuto ingiustamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Immeritato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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