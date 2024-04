La Soluzione ♚ Ricevuti ingiustamente La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ricevuti ingiustamente. IMMERITATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ricevuti ingiustamente: Un'esplosione causata da una bomba durante un concerto in un parco, viene ingiustamente accusato di essere l'attentatore. con l'aiuto di un avvocato, sua vecchia... L'ossimoro (dal greco antico µ, a sua volta da , "acuto" e µ, "ottuso") è una figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro. Esempi: disgustoso piacere, illustre sconosciuta, silenzio assordante, lucida follia. Data l'etimologia del termine, anche la stessa parola ossimoro è a sua volta un ossimoro. Altre Definizioni con immeritati; ricevuti; ingiustamente; Indebiti ingiusti; Mortificati ingiustamente; Ingiustamente con una locuzione; Accusati ingiustamente;

La risposta a Ricevuti ingiustamente

IMMERITATI

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Ricevuti ingiustamente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.