Porta la penna in testa nei cruciverba: la soluzione è Alpino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Porta la penna in testa' è 'Alpino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALPINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Alpino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alpino? Porta la penna in testa suggerisce un indizio legato a chi utilizza spesso la scrittura e ha un collegamento con le montagne. La parola ALPINO si riferisce infatti a chi vive o lavora nelle Alpi, spesso impegnato in attività come il soccorso o l'alpinismo. Questa parola racchiude l'idea di chi porta la penna (scrittura) e le montagne in testa, simbolo dell’ambiente alpino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arteria che porta il sangue alla testaIl fazzoletto che si porta sulla testaLa testa del gorillaIn testa all alpinoTipo di penna a sfera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Porta la penna in testa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

O I C N S S W I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WISCONSIN" WISCONSIN

