Il mare di Ischia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il mare di Ischia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIRRENO

Curiosità su Il mare di ischia: 2005 ugo vuoso, di fuoco, di mare e d'acque bollenti. leggende tradizionali dell'isola di ischia, imagaenaria, 2005 ugo vuoso, ischia esoterica, valentino... Il mar Tirreno è la porzione del mar Mediterraneo occidentale che si estende a occidente della penisola italiana fino alle coste della Corsica e della Sardegna e al canale di Sardegna. Può essere suddiviso in alto e basso Tirreno o anche in Tirreno settentrionale, centrale e meridionale.

