Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto' è 'Limo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMO

Perché la soluzione è Limo? Il limo è un deposito di sedimenti argillosi e ricchi di sostanze nutritive che si accumula lungo le sponde del Nilo. Questa sostanza naturale si depositava durante le piene annuali del fiume, portando fertilità alle terre circostanti. Grazie alla presenza di limo, l'agricoltura in Egitto poteva prosperare, consentendo ai raccolti di crescere rigogliosi e di sostenere la popolazione. La capacità di sfruttare questa risorsa naturale ha rappresentato un elemento fondamentale per lo sviluppo della civiltà egizia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Limo

Per risolvere la definizione "Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto" conferma che la soluzione 'Limo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Limo

L Livorno I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fango del Nilo che fertilizzava l Egitto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Limo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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