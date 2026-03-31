Si apre con una licenza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si apre con una licenza' è 'Negozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEGOZIO

Perché la soluzione è Negozio? Un negozio rappresenta un luogo aperto al pubblico dove si possono acquistare beni o servizi, spesso regolamentato da un’autorizzazione o licenza. Questa licenza permette l’esercizio commerciale, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e fiscalità stabilite dalla legge. La presenza di una licenza assicura che l’attività sia legale e conforme alle normative vigenti. Il negozio diventa così un punto di riferimento per i clienti, offrendo prodotti e servizi in un contesto ufficiale e regolamentato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si apre con una licenza". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si apre con una licenza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Negozio

In presenza della definizione "Si apre con una licenza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si apre con una licenza" conferma che la soluzione 'Negozio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Negozio

N Napoli E Empoli G Genova O Otranto Z Zara I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si apre con una licenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Negozio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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