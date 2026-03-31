Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago' è 'Cile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CILE

Perché la soluzione è Cile? Il Cile è un paese situato nella parte occidentale dell'America Meridionale, caratterizzato da un territorio lungo e stretto che si estende lungo la costa del Pacifico. La sua capitale, Santiago, è una città moderna e vivace, centro politico, culturale ed economico del paese. Il Cile si distingue per la varietà di paesaggi che spaziano dal deserto di Atacama alle foreste pluviali nella regione meridionale. La sua storia e cultura sono ricche e influenzate da diversi popoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cile

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago" conferma che la soluzione 'Cile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cile

C Como I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato dell America Meridionale che ha per capitale Santiago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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