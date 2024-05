La Soluzione ♚ Riprendere un attività interrotta La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RIAPRIRE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RIAPRIRE

Italiano: Verbo: Transitivo: riaprire (vai alla coniugazione) . aprire di nuovo. (senso figurato) ricominciare un'attività, particolarmente rivolta alla gente. Intransitivo: riaprire (vai alla coniugazione) . (di attività) riprendere a funzionare. (senso figurato) (di discussione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ri | a | prì | re. Pronuncia: IPA: /ria'prire/ .

