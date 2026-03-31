Ha come scusa la sua vocazione all economia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha come scusa la sua vocazione all economia' è 'Avaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARO

Perché la soluzione è Avaro? L'aggettivo avaro si riferisce a una persona che mostra un attaccamento eccessivo al denaro, preferendo risparmiare piuttosto che spendere, spesso per timore di perdere ciò che possiede. Questa caratteristica si collega strettamente alla sua vocazione all'economia, poiché la sua attenzione primaria è rivolta alla gestione oculata delle risorse. La sua condotta può risultare insensibile alle esigenze degli altri, poiché la priorità resta il mantenimento del patrimonio. La sua attenzione al denaro diventa una vera e propria ossessione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha come scusa la sua vocazione all economia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ha come scusa la sua vocazione all economia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Avaro

La definizione "Ha come scusa la sua vocazione all economia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha come scusa la sua vocazione all economia" conferma che la soluzione 'Avaro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Avaro

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha come scusa la sua vocazione all economia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avaro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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