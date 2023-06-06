Ogni favola ha la sua

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ogni favola ha la sua' è 'Morale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORALE

Perché la soluzione è Morale? Ogni favola ha la sua morale, un insegnamento nascosto nelle parole che trasmette. La morale evidenzia un valore o una lezione di vita, spesso attraverso storie semplici e coinvolgenti. Essa aiuta a riflettere sui comportamenti corretti e sulle conseguenze delle proprie azioni, stimolando la crescita personale e la saggezza. La morale si rivela fondamentale per trasmettere valori universali e consolidare il senso etico nei lettori di tutte le età.

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Ogni favola ha la sua nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Morale

La soluzione associata alla definizione "Ogni favola ha la sua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Morale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ogni favola ha la sua

Ogni favola ha la sua Risposta: MORALE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

M Milano O Otranto R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Morale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ogni favola ha la sua". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.