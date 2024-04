La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sport con squadre di sette giocatori. PALLAMANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pallamano è uno sport di squadra, in cui scendono in campo 7 atleti per ogni squadra. Riprende caratteristiche del calcio e della pallacanestro. È, insieme al calcio a 5, lo sport al chiuso con il campo più grande (40 m × 20 m). Viene definito «il più veloce sport di squadra con palla», grazie anche ad un regolamento che privilegia il dinamismo rispetto al tatticismo. Ne esistono molte varianti, anche all'aperto, come la pallamano da spiaggia.

pallamano ( approfondimento) f

(sport) sport di squadra derivato dal calcio, dove però la palla dev'essere giocata solo con le mani, tranne che dal portiere

Sillabazione

pal | la | mà | no

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da palla e mano