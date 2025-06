Funicella per la pesca nei cruciverba: la soluzione è Lenza

LENZA

Curiosità e Significato di "Lenza"

Approfondisci la parola di 5 lettere Lenza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lenza? La lenza è un elemento fondamentale nella pesca, rappresentando il filo utilizzato per catturare i pesci. Realizzata in materiali resistenti e leggeri, permette di lanciare l'esca in acqua e di gestire il pesce una volta abboccato. La scelta della lenza giusta può fare la differenza tra una giornata di pesca fruttuosa e una deludente!

Come si scrive la soluzione Lenza

La definizione "Funicella per la pesca" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

