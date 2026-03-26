Vessato schiacciato

Home / Soluzioni Cruciverba / Vessato schiacciato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vessato schiacciato' è 'Oppresso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPPRESSO

Perché la soluzione è Oppresso? La voce oppressa trasmette un senso di peso e sofferenza interiore, come se fosse schiacciata sotto un peso insostenibile. È un modo di esprimere emozioni di oppressione, di sentirsi soffocati da circostanze o sentimenti che impediscono di respirare liberamente. Quando qualcuno si sente oppresso, la sua voce risulta spesso rauca o flebile, riflettendo il disagio profondo che si cela dentro di sé. La sensazione di essere vessato si manifesta anche attraverso questa voce, che sembra quasi schiacciata sotto il peso delle emozioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vessato schiacciato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vessato schiacciato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Oppresso

Per risolvere la definizione "Vessato schiacciato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vessato schiacciato" conferma che la soluzione 'Oppresso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oppresso

O Otranto P Padova P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vessato schiacciato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oppresso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vessato, schiacciatoUn naso schiacciato oUn circolo schiacciatoGatto con il muso schiacciatoUno dei mitici Giganti che fu schiacciato sotto l Etna