Un naso schiacciato o nei cruciverba: la soluzione è Camuso

Home / Soluzioni Cruciverba / Un naso schiacciato o

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un naso schiacciato o' è 'Camuso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMUSO

Curiosità e Significato... La parola Camuso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Camuso.

Perché la soluzione è Camuso? Camuso indica un naso schiacciato o piatto, spesso usato in modo colloquiale per descrivere una caratteristica fisica del viso. È un termine che può anche richiamare il nome di un noto scrittore e filosofo francese, Albert Camus, ma nel contesto della descrizione fisica si riferisce proprio alla forma del naso. Quindi, se ti parlano di un naso camuso, si riferiscono a uno con questa particolare conformazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mangia con il nasoTraversa le vie del nasoHanno il naso umido

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Un naso schiacciato o" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

U Udine

S Savona

O Otranto

A C A D A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANADA" CANADA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.