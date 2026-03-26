Specifiche e identificabili

Home / Soluzioni Cruciverba / Specifiche e identificabili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Specifiche e identificabili' è 'Definite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEFINITE

Perché la soluzione è Definite? Una voce definita si riferisce a un elemento chiaramente riconoscibile e distinto all’interno di un insieme. Essa possiede caratteristiche uniche che la differenziano da altri elementi simili, rendendola facilmente identificabile e comprensibile. Le voci definite sono fondamentali in diversi contesti, come nelle lingue o nelle classificazioni, poiché permettono di comunicare in modo preciso e senza ambiguità. La loro presenza garantisce chiarezza e coerenza nel discorso o nella categorizzazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Specifiche e identificabili". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Specifiche e identificabili nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Definite

Se la definizione "Specifiche e identificabili" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Specifiche e identificabili" conferma che la soluzione 'Definite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Definite

D Domodossola E Empoli F Firenze I Imola N Napoli I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Specifiche e identificabili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Definite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relativi all applicazione delle conoscenze specifiche di un attività produttivaSvolge mansioni specificheCentro urbano con specifiche caratteristicheAffetto da specifiche paureQuantità specifiche