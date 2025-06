Centro urbano con specifiche caratteristiche nei cruciverba: la soluzione è Località

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Centro urbano con specifiche caratteristiche' è 'Località'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOCALITÀ

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Località? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Località.

Perché la soluzione è Località? Una località indica un'area urbana o rurale con caratteristiche proprie, come dimensioni, servizi e atmosfera. Può essere un quartiere, un paese o una zona specifica all’interno di una città, distinguendosi per le sue peculiarità. In sostanza, rappresenta un punto di riferimento territoriale con caratteristiche distintive, utile per identificare un luogo preciso e riconoscibile nel territorio.

Hai trovato la definizione "Centro urbano con specifiche caratteristiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

