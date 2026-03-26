Il re persiano che ospitò Temistocle

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il re persiano che ospitò Temistocle' è 'Artaserse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTASERSE

Perché la soluzione è Artaserse? Artaserse fu un sovrano persiano che ebbe un ruolo importante nelle vicende della regione durante il suo regno. La sua figura è collegata a eventi storici di grande rilievo, in particolare quelli legati alle guerre e alle alleanze con altre potenze dell'epoca. La sua ospitalità verso Temistocle dimostra la sua capacità di gestire le relazioni diplomatiche e di mantenere il potere attraverso strategie politiche e militari. La sua influenza si riflette nelle dinamiche dell'impero persiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il re persiano che ospitò Temistocle". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il re persiano che ospitò Temistocle nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Artaserse

La definizione "Il re persiano che ospitò Temistocle" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il re persiano che ospitò Temistocle" conferma che la soluzione 'Artaserse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Artaserse

A Ancona R Roma T Torino A Ancona S Savona E Empoli R Roma S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il re persiano che ospitò Temistocle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Artaserse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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