Re persiano che ospitò Temistocle

: fino alla sua morte e re d'Egitto (riconosciuto solamente dall'Alto Egitto) dal 404 a. C. – 358 a. C. al 402 a. Artaserse II Mnemone (in greco antico: ta, Artaxérxes, in persiano antico Artaxšaçra "dal regno veritiero"; 452 a. C. C. C. ) è stato re di Persia dal 404 a. .

Italiano: Nome proprio: Artaserse ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile.