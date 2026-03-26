Lesioni che deturpano il viso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lesioni che deturpano il viso' è 'Sfregi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFREGI

Perché la soluzione è Sfregi? Gli sfregi sono cicatrici permanenti che alterano l'aspetto del volto, spesso causate da incidenti, interventi chirurgici o traumi. Questi segni visibili modificano la superficie cutanea e possono influenzare l'autostima di chi li porta. La loro presenza rappresenta una forma di deturpazione che rende riconoscibili le ferite subite. La loro natura e il loro posizionamento variano, ma tutti condividono la caratteristica di alterare in modo permanente l'aspetto estetico del viso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lesioni che deturpano il viso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lesioni che deturpano il viso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sfregi

Se la definizione "Lesioni che deturpano il viso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lesioni che deturpano il viso" conferma che la soluzione 'Sfregi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sfregi

S Savona F Firenze R Roma E Empoli G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lesioni che deturpano il viso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sfregi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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