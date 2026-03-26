Si contrappongono ai vinti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si contrappongono ai vinti' è 'Vincitori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VINCITORI

Perché la soluzione è Vincitori? I vincitori sono coloro che, in una competizione o battaglia, emergono sopra gli avversari, evidenziando il loro successo e superiorità. Sono riconosciuti per aver raggiunto un obiettivo e aver superato le difficoltà incontrate lungo il percorso. La loro posizione di privilegio deriva dalla capacità di prevalere e di affermarsi rispetto a chi si trova in una condizione opposta. In ogni ambito, essere vincitori significa aver conquistato un risultato significativo che li distingue dagli sconfitti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si contrappongono ai vinti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si contrappongono ai vinti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vincitori

Se la definizione "Si contrappongono ai vinti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si contrappongono ai vinti" conferma che la soluzione 'Vincitori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Vincitori

V Venezia I Imola N Napoli C Como I Imola T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si contrappongono ai vinti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vincitori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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