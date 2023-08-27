Si contrappongono ai carnefici

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si contrappongono ai carnefici' è 'Vittime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITTIME

Perché la soluzione è Vittime? Le vittime sono coloro che subiscono ingiustizie, violenze o soprusi, spesso senza averne colpa. Esse rappresentano le persone che, in situazioni di conflitto o abuso, si trovano opposte ai carnefici, che sono coloro che compiono atti di violenza o danno. La loro condizione evidenzia la disparità tra oppressore e oppresso, e il loro ruolo è fondamentale nel riconoscere e denunciare le ingiustizie. La loro presenza mette in luce la necessità di tutela e giustizia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si contrappongono ai carnefici". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si contrappongono ai carnefici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vittime

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si contrappongono ai carnefici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si contrappongono ai carnefici" conferma che la soluzione 'Vittime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vittime

V Venezia I Imola T Torino T Torino I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si contrappongono ai carnefici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vittime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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