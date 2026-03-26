Lo dà chi si arrende

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo dà chi si arrende' è 'Forfait'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORFAIT

Perché la soluzione è Forfait? Quando si parla di forfait, si fa riferimento a un gesto di resa da parte di chi decide di abbandonare un impegno o una responsabilità. Questa espressione si collega strettamente alla persona che, di fronte a difficoltà o insuccessi, sceglie di non continuare, lasciando tutto com'è senza ulteriori tentativi. La sua azione rappresenta un passo definitivo che mette fine alla partecipazione attiva in una situazione. In questo modo, il termine richiama l'atto di chi si arrende definitivamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo dà chi si arrende". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo dà chi si arrende nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Forfait

Quando la definizione "Lo dà chi si arrende" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo dà chi si arrende" conferma che la soluzione 'Forfait' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Forfait

F Firenze O Otranto R Roma F Firenze A Ancona I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo dà chi si arrende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Forfait' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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