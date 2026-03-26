I capricci della gravidanza

Home / Soluzioni Cruciverba / I capricci della gravidanza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I capricci della gravidanza' è 'Voglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOGLIE

Perché la soluzione è Voglie? Le voglie durante la gravidanza rappresentano desideri improvvisi e intensi di alimenti o gusti specifici, spesso associati alle variazioni ormonali che influenzano l’umore e le preferenze alimentari. Questi impulsi, comunemente chiamati capricci della gravidanza, si manifestano in modo variabile tra le donne, che sentono un bisogno urgente di soddisfare determinate voglie per alleviare eventuali discomfort o semplicemente per assecondare desideri inconsci. La loro comparsa è considerata un fenomeno normale e temporaneo nel percorso di attesa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I capricci della gravidanza". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I capricci della gravidanza nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Voglie

La definizione "I capricci della gravidanza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I capricci della gravidanza" conferma che la soluzione 'Voglie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Voglie

V Venezia O Otranto G Genova L Livorno I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I capricci della gravidanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Voglie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Macchie sulla pelle da soddisfareI capricci... della gravidanzaI capricci che ci si tolgonoPossono presentarsi in gravidanzaIncise celebri CapricciQuello della placenta complica la gravidanza