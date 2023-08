Quello della placenta complica la gravidanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della placenta complica la gravidanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTACCO

Significato/Curiosita : Quello della placenta complica la gravidanza

Un'emergenza medica che complica il terzo trimestre di gravidanza e rappresenta la forma più grave di distacco intempestivo di placenta. si caratterizza per... Detachment - il distacco, su imdb, imdb.com. (en) detachment - il distacco, su allmovie, all media network. (en) detachment - il distacco, su rotten tomatoes... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

