Capo d abbigliamento detto anche panciotto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Capo d abbigliamento detto anche panciotto' è 'Gilet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GILET

Perché la soluzione è Gilet? Il gilet è un capo d’abbigliamento senza maniche che si indossa sopra la camicia e sotto la giacca. Spesso realizzato in tessuti vari come lana, cotone o velluto, serve a completare un completo formale o a offrire calore in modo elegante. Originariamente utilizzato come parte di abiti da lavoro o militari, oggi si presta anche a look più casual. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale nel guardaroba di molte persone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capo d abbigliamento detto anche panciotto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Capo d abbigliamento detto anche panciotto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gilet

In presenza della definizione "Capo d abbigliamento detto anche panciotto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capo d abbigliamento detto anche panciotto" conferma che la soluzione 'Gilet' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gilet

G Genova I Imola L Livorno E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capo d abbigliamento detto anche panciotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gilet' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Agile tennista in garaIl panciotto franceseC è chi lo indossa sotto la giaccaCapo di abbigliamento femminile formato da due golfini di uguale fattura e coloreCapo di abbigliamento adatto a tuttiVarietà di granato detto anche rubino del CapoCosì viene detto l abbigliamento non impegnativoCosì è detto in Inghilterra il capo del Governo