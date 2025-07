Affamato per il poeta nei cruciverba: la soluzione è Edace

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Affamato per il poeta' è 'Edace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDACE

Curiosità e Significato di Edace

Vuoi sapere di più su Edace? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Edace.

Perché la soluzione è Edace? Edace è un termine che indica qualcosa dal sapore acidulo o aspra. Deriva dal latino edax, che significa affamato o desideroso di gusti intensi. Nella poesia, può rappresentare una ricerca di emozioni forti o di un gusto particolare della vita. È una parola poco comune, ma ricca di sfumature che arricchiscono la lingua italiana e la poesia.

Come si scrive la soluzione Edace

Hai davanti la definizione "Affamato per il poeta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

J S A I M N O E S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "JAM SESSION" JAM SESSION

