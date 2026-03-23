Invenzione col botto: polvere da

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Invenzione col botto: polvere da' è 'Sparo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Invenzione col botto: polvere da" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Invenzione col botto: polvere da". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sparo? La voce SPARO richiama un suono improvviso e intenso, spesso associato a un'esplosione o a un colpo forte. Questa espressione popolare deriva dall'idea di un'azione che genera un rumore secco e deciso, come quello prodotto da una polvere da sparo che esplode. La sua connessione con l'invenzione col botto si evidenzia nel modo in cui viene utilizzata per descrivere eventi o situazioni che avvengono con rapidità e forza. La parola rende immediatamente l'idea di un impatto violento e deciso.

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Invenzione col botto: polvere da nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sparo

La definizione "Invenzione col botto: polvere da" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Invenzione col botto: polvere da" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sparo:

S Savona P Padova A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Invenzione col botto: polvere da" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo attendono gli atleti chini sui blocchi di partenzaUn esplosiva miscelaColpo d arma da fuocoPianta da cui si ricava una polvere insetticidaVeniva punita anche col rogoSi chiede col comeDivertiva col mutoAracnidi della polvere