Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola' è 'Nodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NODI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Nodi? I nodi sono legature utilizzate nel contesto marittimo, spesso impiegate per fissare corde o vele. Esistono nodi specifici per situazioni diverse, tra cui quelli marinari, come il nodo scorsoio, utilizzato per creare ancoraggi temporanei, e i nodi alla gola, pratici per legature rapide e sicure. Questi strumenti pratici richiedono abilità e conoscenza per garantire stabilità e sicurezza durante le operazioni in mare. La loro corretta esecuzione è fondamentale per la navigazione e le attività nautiche.

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Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nodi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nodi:

N Napoli O Otranto D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci sono quelli marinari scorsoi e alla gola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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