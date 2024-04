La Soluzione ♚ Fase in cui si sogna molto

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Fase in cui si sogna molto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REM

Curiosità su Fase in cui si sogna molto: Veglia. i sogni che siamo in grado di ricordare, non avvenuti durante la fase rem, sono a confronto più banali. un uomo in media sogna complessivamente per... Il sonno REM, detto anche sonno paradosso o sonno paradossale, è una delle fasi del sonno. Esso si distingue nettamente per caratteristiche fisiologiche dalle altre fasi, che sono globalmente chiamate "sonno non REM" (NREM). L'acronimo R.E.M. deriva dalla locuzione inglese rapid eye movement ovvero movimento oculare rapido, che è il nistagmo che avviene durante tale fase del sonno, accompagnato da altre alterazioni corporali fisiologiche come irregolarità cardiaca, respiratoria e variazioni della pressione arteriosa. Il sonno REM rappresenta, secondo i criteri internazionali della divisione tra i vari stadi del sonno, l'ultima delle 5 fasi ...

